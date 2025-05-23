Beşiktaş sil baştan: Dev kaynak

Derbilerde başarılı bir performans sergilemesine rağmen Süper Lig'de istediği sonucu alamayan Beşiktaş gelecek sezon kadrosunda revizyona gidecek. Bunun için kaynak arayışında olan siyah beyazlılara kiralak olarak giden futbolculardan müjdeli haber geldi.

Al-Kholood kümede kaldı ve sezon başında Suudi Arabistan ekibine imza atan Muleka'nın 1.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Rio Ave Portekiz Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanacağını açıkladı. Kartal'ın kasasına bu transferden 5 milyon Euro girecek. Bir diğer kiralık Genoa'da oynayan Onana için de İtalya'dan sevindirici haber geldi. Genoa'nın 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü bildirildi. Kiralık oyunculardan tek olumsuz haberse Libyalı orta saha Al Musrati'den geldi. Monaco, 7.7 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Kartal bu futbolcuyu da satmayı planlıyor. Bazı Portekiz, Fransız ve İtalyan takımlarıyla görüşmeler devam ediyor.

GEDSON FERNANDES SATIŞ LİSTESİNDE

Bu sezon kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes de gelecek sezon kadroda olmayacak gibi. Devre arasında hem Zenit hem de Spartak Moskova’nın gündemine gelen Gedson ile ilgili Rus basınından çarpıcı bir iddia geldi. Sport Express’te yer alan habere göre Zenit ısrarla istediği 25 yaşındaki futbolcu için sezon sonu siyah beyazlılara teklifte bulunacak. Bu futbolcunun satışı durumunda gelecek para bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulunduran Benfica ile paylaşılacak. Satışlardan gelen para ise transferde yeni isimlerin kadroya katılması için kullanılacak.

