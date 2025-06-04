Beşiktaş Simon Banza'yı gözüne kestirdi

Beşiktaş Süper Lig'in son haftasında Samsunspor'un Kayserispor'u mağlup etmesinin ardından 4. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.

BANZA İÇİN 15 MİLYON EURO

Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılar Simon Banza için harekete geçti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla başarılı maçlar çıkaran oyuncunun bonservisi Portekiz ekibi Braga'da bulunuyor. Braga'nın oyuncu için isteyeceği bedelin 15 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

Ülkemize çabuk ısınan ve Trabzonspor formasıyla toplam 37 resmi maça çıkan Banza 22 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı. Gelecek sezon için gol yollarında sıkıntı çekmek istemeyen Beşiktaş Süper Lig'i tanıyan bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

IMMOBILE KALABİLİR

İtalyan yıldız Ciro Immobile konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı. Golcü oyuncu Beşiktaş ile yollarını ayırması istenirse yıllık ücretinin tamamını istediğini yönetime bildirdi. Yıldız oyuncu bu sezon siyah beyazlı forma ile 30 maçta forma giyerken ağları 15 kere havalandırma başarısı gösterdi. Immobile ayrıca 4 asist ile gol katkısında bulundu.