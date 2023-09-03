MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar
Sivasspor: Ali, Murat, Caner, Aaron, Uğur, Yunus, Charis, Saiz, N'Jie, Gerson, Manaj
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Sivasspor maçı hakemin düdüğü ile başladı.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, Sivasspor karşısında Omar Colley'in golüyle 1-0 öne geçti.
FARK 2'YE ÇIKTI
Siyah-beyazlılar, yeni transfer Milot Rashica ile farkı 2'ye çıkardı.
Böylece Rashica, Beşiktaş forması ile ilk golünü attı.
İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı başladı.