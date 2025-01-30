Beşiktaş sol beke Barco’yu istiyor

Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş özellikle kanat oyuncuları ile ilgileniyor. Hücumda ve savunmada tempolu bir oyun oynamak isteyen siyah beyazlıların gündemine son olarak Valentín Barco geldi. Sevilla’da kiralık oynayan ve bonservisi Brighton’da olan Barco’nun İspanyol ekibinden ayrılması bekleniyor. Birghton’ın Sevilla’da sadece 9 maça çıkabilen genç sol bekin yeniden kiralanmasına sıcak baktığı belirtiliyor.

Beşiktaş’ın Barco’yu kiralamak için harekete geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Barco ile ilgilenen kulüpler arasında Benfica ve Porto’nun da olduğu öğrenildi. Porto’nun sezon başında Barco’yu transfer etmek için uğraştığı ancak son anda vazgeçildiği öğrenildi. Portekiz ekibinin yeniden genç sol bekle ilgilendiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Sevilla ile 9 maça çıkan ve “Colo” lakabıyla tanınan Barco 466 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti. İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden genç futbolcu, sol bek dışında sol kanat ve orta saha sol tarafta da görev yapabiliyor.