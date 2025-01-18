Beşiktaş, Solskjaer ile imzalanan sözleşmeyi resmen açıkladı

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Beşiktaş, Solskjaer ile imzalanan sözleşmeyi resmen açıkladı

Beşiktaş, bir dönem Manchester United’ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Siyah beyazlılar, resmi imzayı KAP’a açıkladı.

Beşiktaş için İstanbul’a gelen Ole Gunnar Solskjaer resmi sözleşmeyi imzaladı. Siyah beyazlılar, Norveçli teknik adam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.”

Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Ole Gunnar Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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