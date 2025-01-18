Beşiktaş, Solskjaer ile imzalanan sözleşmeyi resmen açıkladı

Beşiktaş için İstanbul’a gelen Ole Gunnar Solskjaer resmi sözleşmeyi imzaladı. Siyah beyazlılar, Norveçli teknik adam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.”

Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Ole Gunnar Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.