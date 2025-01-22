Beşiktaş Solskjaer ile kritik sınava çıkıyor. İlk maçta rakip Athletic Bilbao

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak. Siyah beyazlılar, kritik sınavda galip gelerek UEFA Avrupa Ligi’nde play off oynama iddiasını sürdürmek istiyor.

Bu akşam saat 18.30’da başlayacak maçı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Julian Weinberger yönetecek. Karşılaşmöa TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi alan Beşiktaş 6 puanla 28. sırada yer alıyor. 16 puana sahip İspanyol ekibi ise Lazio ile zirvenin ortağı durumda bulunuyor. Siyah beyazlılar Athletic Bilbao'yu yenmeyi başarırsa 9 puana ulaşarak, play-off için iddialı bir duruma gelecek. Beraberlik halinde de umudunu Twente ile Hollanda'da oynayacağı son maça taşıyacak. Kartal müsabakayı kaybetmesi durumunda play-off şansını çok zora sokacak.

Athletic Bilbao ise 6 maçta sadece 2 gol yedi. Ernesto Valverde yönetimindeki İspanyol ekibi, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Masuaku, Rashica, Al Musrati, Gedson, Silva, Muçi, Immobile

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Boiro, Berenguer, Ruiz, Gomez, Prados, Inaki Williams, Nico Williams