Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde ilk kez çalıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde ilk kez çalıştı

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne adım attı. Norveçli teknik adam, oyuncuları ile toplantı yaptıktan sonra ilk antrenmana çıktı.

Beşiktaş’ın dün 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk kez oyuncular ile bir araya geldi.

ekran-goruntusu-2025-01-20-160657.png

Norveçli teknik adam önce siyah beyazlı oyuncular ile toplantı yaptı. Solskjaer, toplantıda oyunculara oyun felsefesini anlatarak beklentilerini paylaştı. Toplantıya katılan Başkan Serdal Adalı ise Norveçli teknik adam ve oyunculara başarılar diledi.

ekran-goruntusu-2025-01-20-160629.png

Öte yandan Solskjaer, toplantı sonrası Beşiktaş’taki ilk antrenmanına çıktı. Siyah beyazlılar, Solskjaer yönetimindeki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao karşısında sahaya çıkacak. Beşiktaş, zorlu mücadelede galip gelerek Avrupa’da bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

ekran-goruntusu-2025-01-20-161625.png

ekran-goruntusu-2025-01-20-161642.png

Son Haberler
39 yıldır ekmeğini çaydanlıktan çıkarıyor
39 yıldır ekmeğini çaydanlıktan çıkarıyor
İYİ Parti’de iki belediye başkanı istifa etti
İYİ Parti’de iki belediye başkanı istifa etti
Kaldırıma seksek oyunu çizdi, renkli görüntüler oluştu
Kaldırıma seksek oyunu çizdi, renkli görüntüler oluştu
Korkutan yangın: Yakıt dolu tanker alev topuna döndü
Korkutan yangın: Yakıt dolu tanker alev topuna döndü
7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi
7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi