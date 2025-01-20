Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde ilk kez çalıştı

Beşiktaş’ın dün 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk kez oyuncular ile bir araya geldi.

Norveçli teknik adam önce siyah beyazlı oyuncular ile toplantı yaptı. Solskjaer, toplantıda oyunculara oyun felsefesini anlatarak beklentilerini paylaştı. Toplantıya katılan Başkan Serdal Adalı ise Norveçli teknik adam ve oyunculara başarılar diledi.

Öte yandan Solskjaer, toplantı sonrası Beşiktaş’taki ilk antrenmanına çıktı. Siyah beyazlılar, Solskjaer yönetimindeki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao karşısında sahaya çıkacak. Beşiktaş, zorlu mücadelede galip gelerek Avrupa’da bir üst tura çıkmayı hedefliyor.