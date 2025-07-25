Beşiktaş son 14 yılda 6'ıncı kez bunu yaşadı

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Beşiktaş son 14 yılda 6'ıncı kez bunu yaşadı

Beşiktaş, Avrupa Ligi eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilerek İstanbul’daki son en fazla gol yediği maçlarından birini oynadı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda 2011/12 sezonundan bu yana yalnızca 6 maçta kalesinde 3’ten fazla gol gördü.

İşte o maçlar:

2023/24 Konferans Ligi: Beşiktaş 0-5 Club Brugge

2021/22 Süper Lig: Beşiktaş 0-4 Giresunspor

2021/22 Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş 1-4 Sporting CP

2018/19 Avrupa Ligi: Beşiktaş 2-4 Genk

2025/26 Avrupa Ligi: Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk

2015/16 Türkiye Kupası: Beşiktaş 3-4 Sivas Dört Eylülspor

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