Beşiktaş son 14 yılda 6'ıncı kez bunu yaşadı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda 2011/12 sezonundan bu yana yalnızca 6 maçta kalesinde 3’ten fazla gol gördü.
İşte o maçlar:
2023/24 Konferans Ligi: Beşiktaş 0-5 Club Brugge
2021/22 Süper Lig: Beşiktaş 0-4 Giresunspor
2021/22 Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş 1-4 Sporting CP
2018/19 Avrupa Ligi: Beşiktaş 2-4 Genk
2025/26 Avrupa Ligi: Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk
2015/16 Türkiye Kupası: Beşiktaş 3-4 Sivas Dört Eylülspor