Beşiktaş sonunda tam kadro sahaya çıkacak

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Beşiktaş sonunda tam kadro sahaya çıkacak

Süper Lig’de üst üste aldığı kötü sonuçlarla birlikte lider Galatasaray’ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, Göztepe karşısında galip gelerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Siyah beyazlıların maçta ideal kadrosu ile sahaya çıkması bekleniyor.

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, milli ara sonrası kendi evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Siyah beyazlılar, üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası Göztepe karşısında galip gelmeyi hedefliyor.

Beşiktaş’ın Immobile ve Rashica ‘nın dönüşü ile birlikte sahaya tam kadro çıkması bekleniyor. Kalede Mert’in olması beklenirken savunma dörtlüsünü ise Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku’nun oluşturacağı öğrenildi. Orta sahada Al Musrati ile Gedson Fernandes’in, onlarının önüne ise Rafa Silva’nın 3’lü hattı oluşturacağı belirtilirken, sol kanatta Semih Kılıçsoy, sağda ise Rashica’nıun görev alacağı öğrenildi. Forvette ise İtalyan golcü Immobile yer alacak.

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