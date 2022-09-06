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Beşiktaş bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Nathan Redmond siyah beyazlılar için geliyor

Beşiktaş Southampton kulübünden Nathan Redmond'ı kadrosuna katmaya yakın.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 21:34
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Beşiktaş Southampton kulübünden Nathan Redmond'u transfer etti iddiası

Beşiktaş bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Nathan Redmond siyah beyazlılar için geliyor
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TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyu Southampton'dan 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapmaya hazırlanıyor. Redmond’ın kulübü ile kontratı sezon sonunda tamamlanacağı için Beşiktaş ile yapacağı anlaşma kiralama sözleşmesi olmayacak. Siyah Beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda tekrar masaya oturacak.

Southampton Kulübü’nün sahibi Sport Rebuplic şirketi, aynı zamanda Göztepe’nin de ana hissedarı konumunda. Bu ortaklık nedeniyle, Beşiktaş, Redmond’un transferi karşılığında Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş’ı kiralık olarak Göztepe’ye verecek.

Redmond, Beşiktaş’tan 1 yıl için 1,5 milyon Euro ücret alacak. Futbolcunun sağlık kontrolleri için yarın Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

İngiliz oyuncu 2016’da Norwich City’den 13,5 milyon Euro karşılığında Southampton‘a transfer olmuştu.

28 yaşındalki kanat oyuncusu 7 sezondur Southampton forması giyiyor. İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol atan Redmond, 27 asist yaptı.

Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol attı, 5 asist yaptı.

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