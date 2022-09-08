Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
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