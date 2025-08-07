Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanında

Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanında

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş St. Patrick's ile karşılaşıyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacan müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem David Smajc yönetiyor.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Simon Power, Melia.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1.dakika karşılaşma başladı

8.dakikada Rafa Silva'nın pasında Joao Mario topu ağlara gönderdi 1-0

12.dakikada Joao Mario'nun pasında Rafa Silva topu kalenin üstünden dışarı attı.

14.dakikada Svensson'un pasında çizgi üstünde topa Abraham dokundu 2-0

23.dakikada Joao Mario'nun pasında Abraham şık bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

38.dakikada Lennon'un attığı golün öncesinde faul nedeniyle gol sayılmadı.

41.dakikada Abraham'ın düşürülmesine verilen penaltıyı yine Abraham kullanarak gole çevirdi 4-0

