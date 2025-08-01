Beşiktaş St. Patrick's maçına Sloven hakem

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yürüttüğü Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş yoluna Konferans Ligi üçüncü eleme turundan devam edecek.

Siyah beyazlılar bu turda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile kozlarını paylaşacak.

Eşleşmedeki ilk mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mihael Antic olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Asmir Sagrkovic, Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Denis Sabanagic görev yapacak.

Rövanş maçında ise António Nobre görev alacak.

İlk maç 7 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçı ise 14 Ağustos'ta Dublin'de oynanacak.