Beşiktaş Stadı 'İzmir Marşı'yla inledi

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaştı.
Mücadelenin son bölümlerinde Beşiktaş taraftarı, hep bir ağızdan 'İzmir Marşı'nı söyledi.
Daha sonrası tribünlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sesleri yükseldi.
Beşiktaş taraftarı Sivasspor maçının son bölümünde İzmir Marşı'nı söyledi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaştı.
Mücadelenin son bölümlerinde Beşiktaş taraftarı, hep bir ağızdan 'İzmir Marşı'nı söyledi.
Daha sonrası tribünlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sesleri yükseldi.