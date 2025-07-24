Beşiktaş stadında Avrupa maçı öncesi korkutan yangın!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam saat 21.00’de Shakhtar Donetsk’i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Tüpraş Stadyumu’nda yangın paniği yaşandı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken stadyumdan dumanlar yükseldiği görüldü.
Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Tüpraş Stadyumu çevresinde yangın çıktı.— Kartal Record (@KartalRecord) July 24, 2025
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. pic.twitter.com/GvIy7d0oLx