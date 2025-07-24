Beşiktaş stadında Avrupa maçı öncesi korkutan yangın!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş stadında Avrupa maçı öncesi korkutan yangın!

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam saat 21.00’de Shakhtar Donetsk’i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Tüpraş Stadyumu’nda yangın paniği yaşandı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken stadyumdan dumanlar yükseldiği görüldü.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Son Haberler
Çocuğunuzda dış kulak iltihabına yol açabilirsiniz! Uzmanı ebeveynleri uyardı
Çocuğunuzda dış kulak iltihabına yol açabilirsiniz! Uzmanı ebeveynleri uyardı
Pazar alışverişinde yeni dönem!
Pazar alışverişinde yeni dönem!
Esra Erol’un oğlu İdris Ali'nin son hali şaşırttı! Görenler tek bir yorumda birleşti
Esra Erol’un oğlu İdris Ali'nin son hali şaşırttı!
Galatasaray'a 10 numara Portekizli
Galatasaray'a 10 numara Portekizli
Ferhat Akbaş Türkiye'yi yıktı!
Ferhat Akbaş Türkiye'yi yıktı!