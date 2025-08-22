Beşiktaş stoper transferi için düğmeye bastı: Listede 2 aday var!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş stoper transferi için düğmeye bastı: Listede 2 aday var!

Stoper transferi için düğmeye basan Beşiktaş Championship ekibi Leicester City'nin Belçikalı yıldızı Wout Faes için girişimlere başladı.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş savunmaya önemli bir takviye yapmak için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ'IN STOPER TRANSFERİNDE 2 HEDEF ÖN PLANDA

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş Leicester City'nin Belçikalı stoperi Wout Faes için girişimlerde bulundu. Faes'i öncelikli hedef olarak belirleyen siyah beyazlı yönetimin alternatif olarak Union Berlin forması giyen Hollandalı savunmacı Danilho Doekhi'yi de gündemine aldı.

faes.jpg

WOUT FAES SEZONA 2 MAÇTA 2 GOL KATKISIYLA BAŞLADI

Championship'te bu sezon 2 maçta forma giyen Faes 1 gol, 1 asistlik performansla sezona etkileyici bir giriş yaptı. Ancak piyasa değeri 15 milyon Euro olan 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kala takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

doekhi.jpg

DANILHO DOEKHI İLK MAÇTA ASİST YAPTI

Öte yandan kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Doekhi ise Union Berlin'in bu sezon oynadığı tek resmi maçta Almanya Kupası'ndaki 5-0'lık galibiyete 1 asist yaparak katkı sağladı. Piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki savunmacının bedelsiz ayrılmasındansa bu yaz döneminde satılması gündemde.

Son Haberler
Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Beşir boğuldu
Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Beşir boğuldu
Memur-Sen kararını açıkladı!
Memur-Sen kararını açıkladı!
Beşiktaş stoper transferi için düğmeye bastı: Listede 2 aday var!
Beşiktaş stoper transferi için düğmeye bastı: Listede 2 aday var!
Samsun’da daire kavgası kanlı bitti
Samsun’da daire kavgası kanlı bitti
MHP'li isimden kavgada bile söylenmeyecek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü
MHP'li isimden kavgada bile söylenmeyecek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü