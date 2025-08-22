Beşiktaş stoper transferi için düğmeye bastı: Listede 2 aday var!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş savunmaya önemli bir takviye yapmak için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ'IN STOPER TRANSFERİNDE 2 HEDEF ÖN PLANDA

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş Leicester City'nin Belçikalı stoperi Wout Faes için girişimlerde bulundu. Faes'i öncelikli hedef olarak belirleyen siyah beyazlı yönetimin alternatif olarak Union Berlin forması giyen Hollandalı savunmacı Danilho Doekhi'yi de gündemine aldı.

WOUT FAES SEZONA 2 MAÇTA 2 GOL KATKISIYLA BAŞLADI

Championship'te bu sezon 2 maçta forma giyen Faes 1 gol, 1 asistlik performansla sezona etkileyici bir giriş yaptı. Ancak piyasa değeri 15 milyon Euro olan 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kala takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

DANILHO DOEKHI İLK MAÇTA ASİST YAPTI

Öte yandan kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Doekhi ise Union Berlin'in bu sezon oynadığı tek resmi maçta Almanya Kupası'ndaki 5-0'lık galibiyete 1 asist yaparak katkı sağladı. Piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki savunmacının bedelsiz ayrılmasındansa bu yaz döneminde satılması gündemde.