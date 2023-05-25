Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor

Süper Lig'de son viraja girilirken Beşiktaşlı yöneticilerden gündemi sarsacak bir çıkış geldi. Siyah - Beyazlılar, "TFF ligden çekilen takımların maçlarını geçersiz saysaydı, şampiyon bizdik. Bu yüzden şampiyonluk kutlamasını yapacağız" dedi.

Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili iki önemli hamle daha yapma kararı aldı.
Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün yaptığı açıklamada, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız" dedi ve bu konuda kesin kararlı olduklarını ifade etti.
"ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YAPACAĞIZ"
Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla ligin en iyi takımı olduğunu kanıtladığını ifade eden Beşiktaş yöneticileri, "Objektif düşünen herkes takımımızın şampiyonluğu hak ettiği görüşünde. Biz de oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu başarısını karşılıksız bırakmayıp şampiyonluk kutlaması yapacağız" diye konuştular. Siyah beyazlılar kutlamanın ne zaman ve ne şekilde olacağı konusunda henüz bilgi vermemekle birlikte, söz konusu organizasyonun sezonun son haftasında İstanbul'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasının ardından yapılması bekleniyor.

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