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Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 10:56
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Beşiktaş Süper Lig'in 14.haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor
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Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.

SİYAH-BEYAZLILARDA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Berkay Vardar, takımdaki yerlerini alamayacak.

Arthur Masuaku ile Valentin Rosier'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

5 İSİM CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Nathan Redmond, Romain Saiss, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Valentin Rosier, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

 

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