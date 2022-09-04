﻿Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk

olacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve mücadeleyi beIN Sports yayınlayacak.

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

İşte muhtemel 11'ler;

ANKARAGÜCÜ

Bahadır, Oğuz, Sinan, Mujakic, Marlon, Rodrigues, Pedrinho, Zahid, Beridze, Jese, Macheda

BEŞİKTAŞ

Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Alli, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst

ÖMER ERDOĞAN İLK MAÇINA ÇIKACAK

Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 puan alabilen MKE Ankaragücü'nde son hafta Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında yaşanan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollar ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli yönetim Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdoğan'ı getirdi. MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Erdoğan'la da ilk sınavını, 4 maçta 10 puan toplayarak averajla lider olan Beşiktaş karşısında verecek.

MKE Ankaragücü, sezonun ilk 3 puanına Beşiktaş karşısında, taraftarı önünde ulaşmak için mücadele edecek.

GALİBİYET HASRETİ ÇEKİYOR

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 11 maçtır galip gelemiyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan sarı-lacivertliler, 2020- 2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON GALİBİYETİ 2011'DE

MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısındaki galibiyetini 2011 yılında elde etti.

Rakibi karşısında son olarak 13 Şubat 2011'de galibiyet alan (1-0) başkent ekibi, 10 yılı aşkın bir süredir rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte İstanbul ekibine karşı oynadığı 9 resmi maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

