Beşiktaş Tadic'i bekliyor. Gözler Ajax'ta

Editör: Hamza Özalkuş

Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, sezona Almanya'da hazırlanıyor. Diğer yandan Siyah Beyazlılar, kadro planlamasını da sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Dusan Tadic’in Ajax ile yapacağı görüşme bekleniyor. Hollanda ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan deneyimli futbolcu, kulübünden bonservisini alma konusunda kolaylık isteyecek. Yönetim, Tadic'in bonservisini alması halinde girişimlerini hızlandıracak. Sırp futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

5 sezondur Ajax forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 241 maça çıktı. 105 kez fileleri sarsan Tadic, 112 kez de gol pası verdi.