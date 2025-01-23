Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup etti.

"GOL ATARSAK SEVİNMEYECEĞİZ"

Maç öncesinde Beşiktaş taktik tahtasında yazan yazı dikkatleri çekti. Yazıda "Eğer gol atarsak, sevinmeyeceğiz." yazıyordu. Beşiktaş Bolu Kartalkaya'da yaşanan felaket sebebiyle attığı 4 golün hiçbirine sevinmedi. Maç sonrası tribünlere çağrılan oyunculardan kaptan Mert Günok sevinmeyeceklerini sadece alkışlarla bu geceye nokta koyacaklarını taraftara iletti.