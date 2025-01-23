Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçı öncesi Beşiktaş taktik tahtasında yazan yazı dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup etti.

"GOL ATARSAK SEVİNMEYECEĞİZ"

Maç öncesinde Beşiktaş taktik tahtasında yazan yazı dikkatleri çekti. Yazıda "Eğer gol atarsak, sevinmeyeceğiz." yazıyordu. Beşiktaş Bolu Kartalkaya'da yaşanan felaket sebebiyle attığı 4 golün hiçbirine sevinmedi. Maç sonrası tribünlere çağrılan oyunculardan kaptan Mert Günok sevinmeyeceklerini sadece alkışlarla bu geceye nokta koyacaklarını taraftara iletti.

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