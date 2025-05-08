Beşiktaş, taraftara açık antrenman yaptı

Tüpraş Stadyumu’nda, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarım sahada yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Kartal’da dinlendirilen Gabriel Paulista ile hafif ağrısı olan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi çalışmada yer almadı.



PANCU VE SERDAL ADALI ANTRENMANDA YER ALDI

UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Beşiktaş futbol A takımında yapacak olan siyah-beyazlı eski futbolcu Daniel Pancu da antrenmandan önce taraftarı selamladı.

İdmanı takip eden Başkan Serdal Adalı ise çalışmanın sonunda taraftarın yanına giderek, üçlü çektirdi.

Ayrıca futbolcular da statta antrenmanı izleyen futbolseverlerin formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi.