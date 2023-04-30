Beşiktaş taraftarı derbiye akın ediyor

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, stada akın etmeye başladı.

Beşiktaş taraftarı derbiye akın ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak.

Saat 19:00'da başlayacak derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, saatler öncesinden Dolmabahçe'de bulunan stada akın etmeye başladı.

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Ankara'da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak Güncel
Ankara'da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak Güncel
İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok Siyaset
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok
Derbiye denge geldi. Saiss sahnede Spor
Derbiye denge geldi. Saiss sahnede
Dev derbide ilk gol Icardi'den geldi Spor
Dev derbide ilk gol Icardi'den geldi
Gültekin Uysal: Gaffar Okkan'ın katillerini kendi listelerinden aday yaptılar Siyaset
Gültekin Uysal: Gaffar Okkan'ın katillerini kendi listelerinden aday yaptılar
Ahmet Davutoğlu: Sinan Ateş'in katillerini bulup mahkemeye çıkaracağız Siyaset
Ahmet Davutoğlu: Sinan Ateş'in katillerini bulup mahkemeye çıkaracağız