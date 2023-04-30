Beşiktaş taraftarı derbiye akın ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak.
Saat 19:00'da başlayacak derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, saatler öncesinden Dolmabahçe'de bulunan stada akın etmeye başladı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, stada akın etmeye başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak.
Saat 19:00'da başlayacak derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, saatler öncesinden Dolmabahçe'de bulunan stada akın etmeye başladı.