Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine özel kareografi

Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dev maç öncesi Beşiktaş taraftarından derbiye özel kareografi geldi.
SALDIR ŞAMPİYON
Beşiktaş taraftarı, tribünde ''Saldır Şampiyon'' pankartı açtı.
Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dev maç öncesi Beşiktaş taraftarından derbiye özel kareografi geldi.
SALDIR ŞAMPİYON
Beşiktaş taraftarı, tribünde ''Saldır Şampiyon'' pankartı açtı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.