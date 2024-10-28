Beşiktaş taraftarı Maçka’da. Sloganlar atılıyor

Trendyol Süper Lig'de 10'uncu haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbi Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Maç öncesi iki takımın taraftarları meydanlarda toplanarak tezarühatlara başladı. Beşiktaş taraftarı Maçka’da toplanarak slogan ve tezarühatlara başladı.
Öte yandan Galatasaray taraftarı da Nevizade’de toplanarak tezarühatlara başladı. Tüm Türkiye’nin beklediği derbi saat 20:00’da başlayacak.