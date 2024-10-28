Beşiktaş taraftarı Maçka’da. Sloganlar atılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş taraftarı Maçka’da. Sloganlar atılıyor

Süper Lig 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş Rams Park’ta karşı karşıya geliyor. Saat 20:00’da başlayacak maç Galatasaray’ın evi Rams Park’ta oynanacak. Galatasaray taraftarı Nevizade’de toplanmışken, Beşiktaş taraftarı ise Maçka’da toplandı.

Trendyol Süper Lig​'de 10'uncu haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbi Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbiyi hakem Arda Kardeşler​ yönetecek.

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Maç öncesi iki takımın taraftarları meydanlarda toplanarak tezarühatlara başladı. Beşiktaş taraftarı Maçka’da toplanarak slogan ve tezarühatlara başladı.

Öte yandan Galatasaray taraftarı da Nevizade’de toplanarak tezarühatlara başladı. Tüm Türkiye’nin beklediği derbi saat 20:00’da başlayacak.

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