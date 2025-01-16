Beşiktaş taraftarına müjde! Yasak kaldırıldı

30 Ocak Perşembe günü oynanacak olan Twente - Beşiktaş maçına siyah beyazlı taraftarların deplasman tribününe alınacağını açıklandı. Beşiktaş resmi sitesinden duyurdu.

"Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion’da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.

Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.

Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

RİSKLİ BİR MAÇ

Twente - Beşiktaş maçı Hollanda basınında yer alan bilgilere göre, polis ekipleri tarafından “yüksek riskli” bir maç olarak değerlendirmişti. Bu durum sonrası Enschede Belediyesi, bu karşılaşma için deplasman takımlarına yasak getirmişti. Ancak, son gelişmelerle birlikte Beşiktaş taraftarları stadyumda yer alabilecek.