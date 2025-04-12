Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki

Müsabakanın ardından kuzey kale arkasında yer alan taraftarları alkışlamaya giden teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tepki görürken, Norveçli çalıştırıcı soyunma odasına gitti.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Siyah beyazlı oyuncular, daha sonra soyunma odasından sahaya döndü. Taraftarların takıma yönelik tepkilerini dinleyen futbolcular, siyah-beyazlı futbolseverleri sakinleştirmeye çalıştı. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, alınan mağlubiyetten dolayı tribünlerden bir süre ayrılmayan taraftarlarla konuştu.