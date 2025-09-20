Beşiktaş taraftarından saklanan korkunç gerçek! Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! Şerafettin Tilki cesurca yazdı

Paralar nerde?

Son yıllarda Beşiktaş camiası bu soru ile yatıp kalktı.

Eski Başkan Serdar Bilgili için, ‘ahlaksız’ bir iddia ortaya atıldı.

‘Şampiyonluğu sattı!..”

Ardından Yıldırım Demirören geldi.

Borç büyüdü diye, hesap sorsana… Şeklinde besteler yapıldı.

Fikret Orman dönemi içinde, işte bu meşhur soru çıktı ortaya.

Ahmet Nur Çebi ile devam etti.

Araştırma... Soruşturma derken konu adliyeye taşındı..

Henüz ortaya çıkan bir durum yok.

Hasan Arat daha bir yıl olmadan, koltuktan kalktı gitti.

Duramadı…

Arkasında enkaz bıraktı.

İddialar ayyuka çıktı.

Kulüp soyulup, soğana çevrilmiş…

Nitekim biri çıkıp apaçık konuştu.

Kral çıplak diye haykırdı.

Serdal Adalı, basın toplantısında açıkladı.

Arat döneminin iki tartışmalı ismi.

El Musrati ve Muçi.

Muçi, Polonya’ya 500 bin Euro’luk bedel ile gidebilmiş.

O da 5 taksit olarak.

Beşiktaş bu oyuncuyu kaptı! Şimdi sıkı durun.

Tam tamına 10 milyon Euro karşılığında almış.

Hatta o dönem görüntü yaptılar.

Çok isteyeni vardı. Arat, Polonya Cumhurbaşkanı üstünden işi bitirdi…

Bir kaç gün sonra Polonya devlet başkanına soruldu.

Külliyen yalan dedi.

Gülüp geçildi.

El Musrati. 27 yaşına kadar bir çok transfer yapmış.

Kimi satın alma. Kimisi kiralama.

Lütfen sıkı durun. Kemerleri bağlayın. Uçmayın!

Futbolcunun transfer geçmişi bedelsiz.

Hiç bir kulüp bir kuruş ödemeden kiralamış, ya da satın almış.

Batan geminin malı gibi mübarek (!)

Arat yönetimi çıkmış ortaya.

Bu oyuncuyu önce kiralamış.

Satın alma opsiyonu da var. Alel acele opsiyonu kullanmış. 14.5 milyon Euro daha uçup gitmiş..

Bu iki transferdeki şaibeler konuşuldu.

Kulüpleri bahsedilen paraları almadıklarını bildirmişler.

Adalı başkan araştırmış.

Aynen şu sözlerle açıkladı: Bu futbolcuların transferi için yüksek bedeller kasadan çıkmış. Ancak futbolcuların kulüplerine değil. Ne olduğu belli olmayan farklı fon şirketlerine..

Aboooo…

Beşiktaş’ın parası hiç edilmiş. Sözde bonservis adına kasadan çıkmış. Fonlar üstünden paylaşılmış.

Oyunculara sus payı diye yüksek rakamlar ödenmiş.

Şu an her ikisi de kadroda yok. Fakat yıllık alacaklarını hala Beşiktaş kulübü ödüyor.

Vay arkadaş vayyy…

Böyle bir vurgun ne duyduk, ne de gördük.

Arat ve yönetimi ise hala kulübün kongre üyesi.

Her kim ne yaptıysa, yanına kar kalmış.

Kartal hariç bütün kuşlar uçmuş. Euro’lar cukkalanmış.

Buharlaşan miktar belirsiz olsa da, söylentiler 50 milyon Euro civarında olduğu.

Uçun kuşlar uçun

Fonlara doğru

Son bestemin nakaratı

Orkestra…