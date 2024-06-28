Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak Di Maria açıklaması

Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, gündemde olan Angel Di Maria ile ilgili Gündem Beşiktaş'a konuştu.

''COPA AMERICA'DAN SONRA ALACAĞIZ''

Yücel, "Angel Di Maria'yı almaya gidecek misiniz?" sorusunu, "Copa Amerika'dan sonra almaya gideceğiz. Turnuva sonrası kararını vereceğini söyledi. Müjde demeyelim de bekliyoruz diyelim. Beklenti oluşturmayalım. Çok beklenti oluştu. Bende de oluştu ama sakin gitmekte fayda var. Teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

MAAŞI NETLİK KAZANDI

Beşiktaş'ın Arjantinli yıldızına yıllık 5 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro da imza parası verilmesi bekleniyor.

Sözleşmenin ise 1+1 yıllık imzalanması planlanıyor.

48 MAÇTA FORMA GİYDİ

36 yaşındaki Di Maria, bu sezon 48 maçta forma giydi.

Söz konusu maçlarda 17 gol atarken 15 asist yaptı.

Di Maria'nın Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek.