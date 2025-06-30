Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi! İşte alacağı ücret

Süper Lig devi Beşiktaş, forvet pozisyonu için ses getirecek bir transfere imza atıyor. Kara Kartal, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Tamy Abraham'ı açıklamaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TAMY ABRAHAM İÇİN 20 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı. Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

5 MİLYON EURO KAZANACAK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Tammy Abraham, 2029'a kadar bir sözleşme için Beşiktaş ile kişisel şartlarda anlaştı. Yıllık 5 milyon euro maaş alacak.

BONSERVİS BEDELİ BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇEBİLİR

Öte yandan Abraham için ilk duyuruyu X'ten (Twitter) yapan Fabrizio Romano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş'ın bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Abraham, transferin söz konusu rakamlara (15-20 milyon euro) gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.