Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü 1 yıllığına kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Siyah-beyazlılar, böylece sağ bek bölgesinde Rosier'in alternatifini bulmuş oldu.
Genç oyuncu, bu sezon Antalya ekibiyle 5 maça çıktı.
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü 1 yıllığına kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Siyah-beyazlılar, böylece sağ bek bölgesinde Rosier'in alternatifini bulmuş oldu.
Genç oyuncu, bu sezon Antalya ekibiyle 5 maça çıktı.
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