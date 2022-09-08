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Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta

Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:37
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:43
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Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü Alanyaspor'dan 1 yıllığına kiraladı

Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü 1 yıllığına kiraladığını TFF'ye bildirdi.

Siyah-beyazlılar, böylece sağ bek bölgesinde Rosier'in alternatifini bulmuş oldu.

Genç oyuncu, bu sezon Antalya ekibiyle 5 maça çıktı.

 

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