Beşiktaş, Tayyip Talha’nın sakatlığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Tayyip Talha’nın sakatlığını açıkladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayyip Talha’nın sağlık durumunu açıkladı. Siyah beyazlılar, savunma oyuncusunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini bildirdi.

Beşiktaş, Rizespor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada savunma oyuncusunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Siyah beyazlıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Tayyip Talha Sanuç'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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