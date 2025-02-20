Beşiktaş tecrübeli oyuncuyu sezon sonu gönderiyor: Solskjaer son kararını verdi

Kaynak: Sabah
Beşiktaş tecrübeli oyuncuyu sezon sonu gönderiyor: Solskjaer son kararını verdi

Beşiktaş’ta iç transfer hamleleri sonrası gelecek sezonun planlaması devam ediyor. Teknik Direktör Solskjaer'in kararı sonrası tecrübeli oyuncu ile yollar ayrılacak.

Beşiktaş’ta üst üste gelen iç transfer hamleleri sonrası sezon sonunda takımdan kimlerin ayrılacağı merak konusu oldu. Siyah beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Massuaku ile yolların ayrılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu son haftalarda performansını artırmasına rağmen sezon sonu takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Sabah’ta yer alan habere göre sezon sonunda Massuaku’nun yerine bir sol bek transfer edilecek. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi yapılan görüşmeler sonucunda kaldırılmıştı.

SVENSSON TAKIMDA KALACAK

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Jonas Svensson ise bu sezon başarılı bir performans göstererek beğeni topladı. Siyah-beyazlı yönetimin, Norveçli futbolcunun sözleşmesi konusunda ise henüz herhangi bir görüşmesi olmadı.

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yoluna devam etmek istiyor. Ancak henüz geleceğine dair karar verilmedi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, bir süre daha vatandaşının performansını değerlendirip karar vermek istediği kaydedildi.

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