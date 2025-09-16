Beşiktaş teklif yapmıştı! Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek kararı belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmak istediği milli oyuncu İsmail Yüksek'in sözleşmesini yenileme kararı aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertli yönetim, transfer dönemi boyuncu birçok kulübün ilgilendiği, Beşiktaş'ın ise resmi teklif sunduğu İsmail Yüksek ile önümüzdeki günlerde sözleşme görüşmeleri için masaya oturacak.

Jose Mourinho'nun takımdan ayrılmasının ardından forma süresinin artması beklenen 26 yaşındaki milli oyuncunun maaşında iyileştirme yapılacak.

Ayrıca İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sözleşmesini uzatmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Bu sezon 5 maçta forma giyip 227 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, teknik direktör Domenico Tedesco'ya kendini kanıtlayarak yeniden takımın kilit oyuncularından biri olmayı hedefliyor.