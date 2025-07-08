Beşiktaş teklifi yaptı: Almanya'dan haber bekleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş teklifi yaptı: Almanya'dan haber bekleniyor

Kanat transferi için Vaclav Cerny'e talip olan Beşiktaş'ın Wolfburg'a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Transfer dönemine Tammy Abraham ve David Jurasek'i renklerine bağlayarak giren Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

Kanat oyuncusu almayı planlayan siyah beyazlıların Vaclav Cerny transferinde görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

Geçen sezonu kiralık olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta geçiren 27 yaşındaki Cerny için Alman ekibi Wolfburg'a 1+7 milyon euroluk teklif yapıldı.

1 milyon euro kiralama ve 7 milyon satın alma opsiyonu öneren siyah beyazlılar, Wolfburg'un kararını beklemeye başladı.

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