Beşiktaş teknik direktör için 1 numaralı adayını belirledi

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş’ta ibre tamamen yabancı isimlere yöneldi. Başkan Serdal Adalı, hazırlanan geniş listedeki teknik adamlarla görüşmesinin ardından 1 numaralı hedeflini belirledi. Gelen haberlere göre siyah beyazlılarda öncelikli hedef Roger Schmidt oldu.

Alman teknik adam ilk görüşmede ara transfer döneminde Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakmazken, Başkan Adalı’nın teklif ettiği uzun sözleşme Schmidt’in kararının değişmesine neden oldu. Alman teknik adamın Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş’ın Alman teknik adamla sözleşme imzalaması önündeki tek engelin maaş olduğu belirtiliyor. Schmidt’in yardımcıları ile birlikte maliyetinin 6 milyon euroyu bulması Adalı yönetimini kara kara düşündürüyor. Siyah beyazlı yönetim maliyeti aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

KOVAC’TAN YÖNETİME TEPKİ

Beşiktaş’ta teknik direktörlük için ikinci aday ise Nico Kovac oldu. Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakan Hırvat teknik adam ikinci aday olarak göze çarparken son günlerde yönetimin kendisine karşı takındığı tavırdan rahatsız olduğu öğrenildi. Kovac, Beşiktaş’a gelmeye hazır olduğunu ancak yönetimin kendisine karşı sessizliğe bürünmesine sinirlendiği belirtiliyor. Kovac, en kısa zamanda Beşiktaş’tan bir haber gelmezse görüşmeleri tamamen bitireceğini bildirdi.

GİSDOL DE ALTERNATİFLER ARASINDA

Beşiktaş’ın alternatifleri arasında geçen sezon Samsunspor’u çalıştıran Marcus Gisdol de yer alıyor. Başkan Serdal Adalı, Schmidt ile anlaşamaması durumunda Gisdol ile sözleşme imzalayabilir.

Beşiktaş’ta en son Montella gündeme gelmiş ancak İtalyan teknik adam sadece 2026 Dünya Kupası elemelerine odaklanmak istediği için Beşiktaş’ın teklifini reddetmişti. Öte yandan Serdal Adalı’nın listesinde yerli teknik adam bulunmadığı gelen haberler arasında yer alıyor.