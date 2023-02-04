Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybetti.

Teknik direktör Şenol Güneş mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

“Kazanmak için geldiğimiz maçı düşündüğümüzün altında bir motivasyonla bitirdik. Hava ve zemin şartlarını, rakibin oyun şeklini biliyorduk. Oyunun başında birkaç atak yaptık ama sonra oyunu rakibe verdik. Uzun topa döndük, pas yaparak çıkmamız gerekiyordu. Yediğimiz gol sonrası takımın paniği ön plana çıktı. Aynı oyuncularla daha iyi oynayabilirdik. Pozisyon bulamadık.

Oyunun kontrolü bizdeydi ama şutlar, ortalar ve rakibe baskı istediğimiz gibi değildi. Bizim hatalarımızdan faydalanmak isteyen rakibin düşündükleri oldu. Motivasyonumuz kazanmak için yeterli değildi.

Oyunumuz, bugünkü maçı kazanmaya yetmedi. Daha dikkatli ve tempolu oynamalıydık. Sakatlık veya cezalı olmak futbolda var. Önemli olan sahada yer alan oyuncuların yüzde yüzle oynamalarıdır. İnşallah Cenk’in önemli bir sakatlığı yoktur.”