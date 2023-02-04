4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 1-0 biten Sivasspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 18:59
Takip Et

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş mağlubiyeti değerlendirdi

Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybetti.

Teknik direktör Şenol Güneş mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

“Kazanmak için geldiğimiz maçı düşündüğümüzün altında bir motivasyonla bitirdik. Hava ve zemin şartlarını, rakibin oyun şeklini biliyorduk. Oyunun başında birkaç atak yaptık ama sonra oyunu rakibe verdik. Uzun topa döndük, pas yaparak çıkmamız gerekiyordu. Yediğimiz gol sonrası takımın paniği ön plana çıktı. Aynı oyuncularla daha iyi oynayabilirdik. Pozisyon bulamadık. 

Oyunun kontrolü bizdeydi ama şutlar, ortalar ve rakibe baskı istediğimiz gibi değildi. Bizim hatalarımızdan faydalanmak isteyen rakibin düşündükleri oldu. Motivasyonumuz kazanmak için yeterli değildi. 

Oyunumuz, bugünkü maçı kazanmaya yetmedi. Daha dikkatli ve tempolu oynamalıydık. Sakatlık veya cezalı olmak futbolda var. Önemli olan sahada yer alan oyuncuların yüzde yüzle oynamalarıdır. İnşallah Cenk’in önemli bir sakatlığı yoktur.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Beşiktaşlı
4.02.2023 19:15
Artık bırak git senden olmuyor anla artık topçuları alan suçsuz. onları oynatamayan hoca suçsuz bunları alan başkan suçsuz Ankara'dan bu soğukta Sivas'a giden biz taraftarlar suçluyuz  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
1
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
4
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
5
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
6
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
7
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿İki gün sürecek fırtına uyarısı
﻿İki gün sürecek fırtına uyarısı
﻿İki gün sürecek fırtına uyarısı
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.