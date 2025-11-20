Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun performansından memnun kalmayan Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu kaleci takviyesiyle güçlendirmeyi planlıyor.

İspanyol basınından SPORT, Siyah Beyazlılar'ın Alman file bekçisi Ter Stegen için satın alma opsiyonlu kiralama teklif yaptığını duyurdu.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan yıllık yaklaşık 18 milyon Euro kazanan Ter Stegen'in sezon sonuna kadar olan 6 aylık maaşını ödemeyi ve sözleşmesine 8 milyon Euro satın alma opsiyonu eklemeyi teklif ettiği iddia edildi.

İspanyol deviyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven toplam 422 maçta Barcelona kalesini korudu.