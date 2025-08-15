Beşiktaş tesislerinde salgın yasağı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Al Musrati'nin kadroda olmamasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bugün yedek kulübemde Kartal, Salih ve Amir vardı. Ben de kararımı diğer pozisyonlardan oyuncuları yedek kulübesine koymak üzere verdim. Ayrıca Al Musrati hastaydı. Geçen hafta İrlanda'ya bu yüzden gelmedi. Tesiste bir ishal salgını olduğunu söyleyebilirim. Rashica da maçı kaçırmıştı. Umarım bu artık bitmiştir. Tesiste el sıkmayı yasakladık. Herkes yumrukla selamlaşıyor." ifadelerini kullandı.