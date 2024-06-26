Beşiktaş TFF'nin beleşçiliğini reddetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş TFF'nin beleşçiliğini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, yüzlerce davetliyi beleşe Almanya'ya götürürken, Beşiktaş Asbaşkanları Mete Vardar, Onur Göçmez ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, gelen daveti reddetti ve masrafları kendi ceplerinden karşılayarak Türkiye'nin maçını izlemeye Almanya'ya gitti.

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Bu kritik mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve Hamburg'ta oynanacak.

Türkiye'nin gruptan ikinci çıkması için Çekya karşısında 1 puan alması yeterli olacak.

Millilerin gruptan ikinci çıkması durumunda rakibi Avusturya olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE RET
Türkiye Futbol Federasyonu, yüzlerce davetliyi Almanya'ya beleşe götürmüştü.

Beşiktaş, TFF'nin davetini reddetti ve flaş bir harekete imza attı.

KENDİ CEPLERİNDEN ÖDEDİ
Beşiktaş'ta Asbaşkanlar Mete Vardar, Onur Göçmez ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, federasyonun davetini reddetti ve tüm masrafları kendi ceplerinden karşılayarak milli maçı izlemeye gitti.

Bu isimler, uçağın önünde üzerlerinde Ay Yıldızlı hırkayla poz verdi.

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