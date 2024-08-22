Beşiktaş TFF'ye bildirdi. Lugano maçına saatler kala açıklandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta beklenen ayrılık gerçekleşti.

ARABİSTAN'A GİTTİ

Siyah-beyazlılar TFF’ye yaptığı bildiride Kongolu Jackson Muleka’nın Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood’a transfer olduğunu iletti.

Arap ekibi Jackson Muleka transferi için 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ödeyecek.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU

Bu sezon kadroda düşünülmeyen Muleka Samsunspor maçında sadece 10 dakika forma giyerken Antalyaspor maçında ise kadroya alınmamıştı.

EROL BULUT İSTİYORDU

Deneyimli futbolcu için Championship ekiplerinden Cardiff City’nin hocası olan Erol Bulut’un da devrede olduğu aktarılmıştı.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu zamana kadar 80 maça 24 yaşındaki forvet 15 gol 3 asist kaydetti.

3.35 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Siyah-beyazlılar 2022 yılında Muleka’nın transferi için Belçika ekibi Standard Liege’ye 3.35 milyon Euro ödemişti.