Beşiktaş TFF’ye resmen başvurdu: Serdal Adalı canlı yayında açıkladı

Serdal Adalı, Ekol TV'de gündeme ve Beşiktaş'a dair detaylı açıklamalarda bulundu. Adalı, daha önce yapılan yüksek maliyetli transferlerde oyuncuların bir suçunun olmadığını belirterek eski yönetime ilişkin denetimlerin sürdüğünü kaydetti.

Adalı, TFF’ye yabancı hakem konusunda başvuru yaptıklarının altını çizerek, “Madem bir kapı açıldı, biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını aynı hakem ekibiyle geçirmek istiyoruz” dedi.

Serdal Adalı’nın Candaş Tolga Işık’a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Stattaki ışıklandırma projesinin aynısını Fenerbahçe yapmış. Dedim ki, sorun bakalım onlar kaça yapmış. Fenerbahçe'nin 700 bin euro'ya yaptırdığı proje bizde 3-4 aşamalı olmak üzere, 700 bin euro'ya gelecek kısımda ise bizdeki rakam 2 katı fazlaydı.

Seçimlerden 1 hafta 10 gün öncesinden başlayan ve devam eden bir hacker saldırısı oldu. Kulübün serverlarından ne varsa silinmiş. Denetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbiri yok. E-postalar silinmiş. Raporlar silinmiş. Log kayıtları silinmiş. 'Yediği vardır' dediğiniz şeylere kadar her şey silinmiş."

Futbolcunun bir suçu yok. 12 milyon euro bonservis ödenmiş ama futbolcunun cebine giren bir şey yok ki. Konuşulunca futbolcu da etkileniyor. Denetim raporu devam ediyor, üstüne çalışılıyor. Yurt dışına yazı yazılıyor, kime ne ödendi gibi, araştırılıyor. Bu Beşiktaş'ın parası. 122 senede yapılan bir borç var, 1 senede bir o kadar yapılmış. İnsanın ister istemez canı yanıyor. Ödüyoruz, bu olacak yani, ondan bir şikayetimiz yok. Nerede yanlışlık var, üstüne gideceğiz. Bizden sonra gelen, şunu şöyle yaparken daha dikkatle yapsın. Sonucu olsun en azından..."

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ NEDEN İPTAL OLDU?

"Ben sosyal medyanın tepkisiyle adam almam ve adam göndermem. Cengiz Ünder konusunu herkes yazdı çizdi. Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Sonrasında Cengiz Ünder 'İstenmediğim yere gitmeyeyim gibi' bir şeyler söylemiş menajerine.

Ben sosyal medya tepkisiyle hareket etmem. Organize bir şekilde trollük olayından bahsediyorum. Aksi halde sosyal medyadan inanılmaz faydalı eleştiriler geliyor. Bunlardan faydalanıyoruz. Hiç öyle sosyal medyaya karşı değilim."

FİKRET ORMAN VE AHMET NUR ÇEBİ’YE YANIT

"Ahmet Nur Çebi'nin de Fikret Orman'ın da söyledikleri Beşiktaş'a ne fayda getiriyor? Herkes kendi derdinde. İkisinin de derdi Beşiktaş değil. Gelsinler, Beşiktaş'a bir faydaları olsun."

Fikret Orman beni çok iyi tanır. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyor, onu da bilmiyorum. Sağında solundakilere dikkat etsin Fikret Başkan. 'Her gün Çebi kulübe geliyor' diyorsa, hemen onlara dikkat etsin.

Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcular, çok mutlu. Hoca çok pozitif. 1.5 yıllık sözleşmesi var. İnşallah bize dayanır. Solskjaer'in yardımcılarının her biri, bir takımı tek başına götürebilecek adamlar."

TFF’YE YABANCI HAKEM BAŞVURUSU

"A ve B planımız vardı. A planımız, UEFA'da devam edersek şeklindeydi. Ona göre transfer düşüncemiz vardı. Elendikten sonra tamamen değişti. Santrfor ihtiyacımız, yaz transfer döneminde yine var. Kış transfer döneminde 2-3 kişi gidip, 4 kişi gelme şansı yok. Yabancı sayısını düşürmeden birilerini getirmenin imkanı yok.

Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz. Roman yazarız ama biz her zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi yitirmedik. Madem bir kapı açıldı, biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını aynı hakem ekibiyle geçirmek istiyoruz. TFF'ye resmi dilekçemizi verdik, olumlu olumsuz geri dönüş gelmedi. Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız diye düşünüyorum.

Borussia Dortmund'da Sercan diye Türk arkadaş var. Scout ekibinde göreve başladı. Dortmund'dan bir tane daha Alman scout gelecek."