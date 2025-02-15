Beşiktaş - Trabzonspor 2-1

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Rafa Silva 53.dakikada durumu 1-1'e getirdi. 65.dakikada Batagov kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Rafa Silva'nın önünde kaldı. Oyuncunun, ceza yayından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rashica'nın ortasında altıpas önünde Immobile'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Rafa Silva'nın hatalı pasıyla sağ iç kulvarda topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı bekletmeden Banza'ya aktardı. Oyuncunun penaltı noktası yakınından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.
45. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında ceza sahası sol çaprazından Immobile'nin şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
53.dakikada Masuaku'nun pasıyla buluşan Rafa Silva boş pozisyonda topu ağlara gönrderdi 1-1
59.dakikada Joao'nun ortasına Rafa Silva'nın rövaşatası auta gitti.
63. dakikada Rashica'nın çaprazdan vuruşu Batagov'a çarpıp ağlara gitti 2-1