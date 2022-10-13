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  • Valerien Ismael'in derbi planı ortaya çıktı. Trabzonspor'a büyük sürpriz yapacak

Valerien Ismael'in derbi planı ortaya çıktı. Trabzonspor'a büyük sürpriz yapacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'den sürpriz karar geldi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:36
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Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesinde Valerien Ismael'den Abdullah Avcı'ya flaş hamle

Valerien Ismael'in derbi planı ortaya çıktı. Trabzonspor'a büyük sürpriz yapacak
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Spor Toto Süper Lig 'de 10. hafta mücadelesinde pazar günü Trabzonspor'u konu edecek Beşiktaş'ta teknik ekip, dev karşılaşmadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael farklı taktikler üstünde duruyor.


Fanatik'in haberine gmre Trabzonspor'u geniş bir biçimde analiz eden Ismael, son olarak çift forvet sistemini denedi. Ismael'in, Wout Weghorst'la birlikte Cenk Tosun'u ileri bölümde birlikte değerlendirdiği öğrenildi. Maç gününe kadar farklı planları denemeye devam edecek olan Ismael'in, Vodafone Park'ta zaferi getirmesi en yüksek sistemi sahaya süreceği ifade edildi.
ÇEBİ'DEN ISMAEL'E TAM DESTEK
Bu arada teknik direktör Valerien Ismael ile bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız teknik adamın yanında olduğunu bir kez daha tekrarladı. Başkan Çebi, "Burası Beşiktaş. Başarı kriteri olarak tek sonuç şampiyonluk. Size ve ekibinizle kurduğunuz kadroya güveniyorum. Biz şampiyon olacağız. Yapılan eleştiriler, kişisel olanlar dışında normal. Zira böyle güçlü bir takımdan beklenti büyük oluyor. Bizler idari olarak, sizler de saha içinde en iyisini yaparsanız hedefe ulaşırız. Başarı birlik ve beraberlik ile gelir. Her şartta desteğimiz tam" ifadelerini kullanarak güven tazeledi. 

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