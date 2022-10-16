Valerien Ismael'in Trabzon planını ve onbirini açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş, kritik bir maça çıkıyor bu akşam. Trabzonspor moralli ve özgüvenli. Monaco karşısında alınan farklı galibiyet nedeniyle bu. Siyah beyazlı takım güçlü rakibine karşı nasıl bir plan uygulayacak, hangi onbirle sahaya çıkacak? İşte bu soruların cevabını araştırdım; ortaya şunlar çıktı:

- Valerien Ismael maçın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Takımı için de kendi kredisi için de. Net bir galibiyetin hem takımını havaya sokacağının, hem de camiada kendisine güven kazandıracağının farkında.

- Fransız hoca sahaya mutlak galibiyet için sürecek takımını. Hafta içindeki antrenmanlarda görüldü ki geldiğinden bu yana bekleneni veremeyen Dele Alli'yi bu kez kulübeye çekecek gibi görülüyor. Hazır olan Salih'i ilk onbire almasını ve hücum bölgesine yakın oynatmasını bekliyorum.

- Sıkıntısı defansta. Kaleci Ersin'in yapacakları ve yapamayacakları skora etki edecek. Saiss ve Emrecan'ın sakatlığı sorun. Peki Tayyip Talha'nın yanına kimi koyacak? Necip'i mi? Sanmıyorum. Tek seçenek takımdaki tek sol stoper olan Montero gibi geliyor bana. Sağda Rosier'le, solda Masuaku'nun yerleri garanti.

- Ghezzal'ın tamamen iyileşmesi Beşiktaş adına olumlu bir gelişme. Hücum hattını Ghezzal'la birlikte N'Koudou ve Weghorst'la oluşturacak; öyle görünüyor. Gedson ve Josef de defansın önünde yer alacak.

- Beşiktaş yine baskılı başlayacak maça. Trabzonspor'u yarı sahasından çıkarmamaya çalışıp, erken gol bulmayı amaçlayacak. Özellikle ilk 30 dakika çok önemli bu açıdan. Beşiktaş golü bulursa Trabzonspor'un savunmasını öne çıkaracağını biliyor Ismael. Bu da N'Koudou için boş alan demek. Planını buna göre yapıyor.

Sonuçta iyi bir maç bizi bekliyor bu akşam. Öyle bir maç ki bu Beşiktaş açısından; skorun sonuçları mutlaka olacak.

Galibiyete yakın taraf hangisi diye soracak olursanız eğer; "Beşiktaş" derim. Çünkü tribün Beşiktaş'ın 12. adamı. Bu da büyük avantaj sağlayacak.