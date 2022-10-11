Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak

Beşiktaş'ın açıkladığı Trabzonspor maçı için verilen İl Güvenlik Kurulu Kararları şöyle:

"Trabzonspor karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahipleri bilet satın alabilirler. Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Paasolig kartı olanlar bilet satın alamayacaktır. 16.10.2021 tarihinden itibaren Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Passolig kartlarını iptal eden kişiler karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir. Trabzonspor karşılaşmasında misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.