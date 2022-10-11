11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak

Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak

Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak derbide statta yerini alamayacak.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:51
Takip Et

Beşiktaş Trabzonspor derbisine bordo mavili takım taraftarı alınmayacak

Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
+
Aa
-

Beşiktaş'ın açıkladığı Trabzonspor maçı için verilen İl Güvenlik Kurulu Kararları şöyle:

"Trabzonspor karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahipleri bilet satın alabilirler. Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Paasolig kartı olanlar bilet satın alamayacaktır. 16.10.2021 tarihinden itibaren Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Passolig kartlarını iptal eden kişiler karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer  edemeyecektir. Trabzonspor karşılaşmasında misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
4
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
5
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
6
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿ Rusya Zuckerberg'in şirketini 'terörist' listesine aldı
﻿ Rusya Zuckerberg'in şirketini 'terörist' listesine aldı
﻿ Rusya Zuckerberg'in şirketini 'terörist' listesine aldı
﻿Uzmanından Romatizma hastalarına müjde
﻿Uzmanından Romatizma hastalarına müjde
﻿Uzmanından Romatizma hastalarına müjde
﻿Samsun’daki Ukraynalılar füze saldırısını protesto etti
﻿Samsun’daki Ukraynalılar füze saldırısını protesto etti
﻿Samsun’daki Ukraynalılar füze saldırısını protesto etti
﻿Iğdır’da yıldırım düşmesi nedeniyle 56 koyun telef oldu
﻿Iğdır’da yıldırım düşmesi nedeniyle 56 koyun telef oldu
﻿Iğdır’da yıldırım düşmesi nedeniyle 56 koyun telef oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.