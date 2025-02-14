Beşiktaş - Trabzonspor maçı 100'den fazla ülkede gösterilecek

Kaynak: İHA
Beşiktaş - Trabzonspor maçı 100'den fazla ülkede gösterilecek

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçı 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede Trabzonspor'u konuk edecek.

Bu zorlu karşılaşma dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı verilecek.
beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam’in de kullanılacağı Beşiktaş - Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak.

DERBİDE NWAKAEME YOK

Öte yandan Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

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