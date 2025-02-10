Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 15 Şubat Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.
Loca 152: 20.000 TL
Loca 162: 20.000 TL
VIP 100: 15.000 TL
VIP 101-126: 12.750 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.125 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.125 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 3.750 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.375 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 3.375 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.000 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 2.625 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.250 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 900 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 825 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 825 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 750 TL