Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında, 15 Şubat Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları açıklandı.

Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 15 Şubat Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

Loca 152: 20.000 TL

Loca 162: 20.000 TL

VIP 100: 15.000 TL

VIP 101-126: 12.750 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.125 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.125 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 3.750 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.375 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.375 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.000 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.625 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.250 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 900 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 825 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 825 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 750 TL

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