Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak olan maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
İşte haftanın tüm hakemleri:
12 Aralık Cuma
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar
14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün