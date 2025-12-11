Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak olan maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İşte haftanın tüm hakemleri:

12 Aralık Cuma

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün