Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak olan maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Arda Güler Manchester City maçında olay oldu!Arda Güler Manchester City maçında olay oldu!Spor

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! Beklenmedik atama - Resim : 2

Basketbol maçında oyuncu hakeme kafa attıBasketbol maçında oyuncu hakeme kafa attıSpor

İşte haftanın tüm hakemleri:

12 Aralık Cuma

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

Fenerbahçe 4 eksikle Brann deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...Fenerbahçe 4 eksikle Brann deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...Spor
Samuel Eto'o rekorunu korumak için Vincent Aboubakar'ı rekorunu korumak için kadro dışı bıraktırdı!Samuel Eto'o rekorunu korumak için Vincent Aboubakar'ı rekorunu korumak için kadro dışı bıraktırdı!Spor
Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal!Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal!Spor