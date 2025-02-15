Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Kaynak: İHA
Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de bu akşam oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu. Kritik mücadelede VAR sisteminin başında Polonyalı hakem bulunacak.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında VAR'da Polonyalı hakem Daniel Stefanski, AVAR'da da Onur Özütoprak görev yapacak.

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